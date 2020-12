POL-HB: Nr.: 0844 --Kind wird von Auto erfasst

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Blumenthal, Schwaneweder Straße / Ringofenstraße Zeit: 20.12.2020, 18:35 Uhr

Sonntagabend erfasste ein Kleintransporter in Lüssum-Bockhorn einen sechs Jahre alten Jungen als dieser über die Straße lief. Das Kind wurde mit schweren Verletzungen in ein Bremer Krankenhaus gebracht.

Gegen 18:35 Uhr hielt sich der Sechsjährige mit weiteren Kindern und Familienangehörigen an der Schwaneweder Straße auf. Als er auf der anderen Straßenseite weitere Verwandte bemerkte, rannte der Junge auf die Fahrbahn. Zeitgleich befuhr ein 26-jähriger Pizzalieferant die Schwaneweder Straße in stadtauswärtiger Richtung. Als der Mann das Kind bemerkte, versuchte er noch auszuweichen, erfasste den Jungen jedoch mit seinem Kleintransporter. Der Sechsjährige wurde auf die Straße geschleudert und erlitt schwere Verletzungen am Bein, die in einem Bremer Krankenhaus operiert werden mussten. Lebensgefahr bestand aber zu keiner Zeit. An der Örtlichkeit kam es sofort zu einer größeren Menschenansammlung von zahlreichen Angehörigen.

Für die Dauer der Maßnahmen wurde die Schwaneweder Straße voll gesperrt, wovon auch der ÖPNV betroffen war. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an.

Die Polizei rät allen Verkehrsteilnehmern, vor allem wenn Sie Kinder am Fahrbahnrand bemerken, äußerst aufmerksam und vorsichtig zu sein. Kinder reagieren häufig spontan und können sich dabei in gefährliche Situationen bringen. Eltern sollten ihre Kinder schon von klein auf an über die Gefahren im Straßenverkehr aufklären und regelmäßig mit ihnen richtiges Verhalten üben. Tipps hierzu geben Sicherheitsbeauftragte im Präventionszentrum der Bremer Polizei, Am Wall 195 oder am Telefon unter der Rufnummer (0421) 362-19003.

