Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Altenkirchen -Einbruchsdiebstahl in Rohbau-

Altenkirchen (ots)

In der Zeit von Freitag, 09.07.2021, 16.30 Uhr, bis Montag, 12.07.2021, 06.50 Uhr, kam es im Leuzbacher Weg in Altenkirchen zu einem Einbruch in einen Rohbau. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einen verschlossenen Lagerraum und entwendeten diverse Akkuwerkzeuge. Sachdienliche Hinweise sind an die PI Altenkirchen zu richten.

