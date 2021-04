Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Aufbruch von zwei Transportern in 17087 Altentreptow

Malchin (ots)

In der Nacht vom 09.04.2021 zum 10.04.2021 wurden im Stadtgebiet von 17087 Altentreptow zwei Firmentransporter von zwei unterschiedlichen Formen aus der Region aufgebrochen. So brachen die Täter in der Zeit vom 09.04.2021 14:30 Uhr bis zum 10.04.2021 15:00 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße einen Transporter Ford Transit gewaltsam auf und entwendeten aus diesem Werkzeug. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf 5.000,-EUR. Der Wert des Stehlgutes beträgt ca. 1.700,-EUR. Des Weiteren wurde im Zeitraum vom 09.04.2021 19:00 Uhr bis zum 10.04.2021 16:00 Uhr in der Karl-Havermann-Straße ebenfalls ein Transporter Ford Transit gewaltsam geöffnet. Aus diesem wurden dieses Mal aber nur zwei Kanister mit Dieselkraftstoff entwendet. Der Wert des Stehlgutes beträgt ca. 100,-EUR. Der Sachschaden der entstanden ist beträgt auch ihr 5.000,-EUR. Die Kriminalpolizei hat die beiden Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, welche in beiden Fällen Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeirevier Malchin unter der Telefonnummer 03994-231224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

