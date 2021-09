Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.09.2021.

Ein Dokument

Salzgitter (ots)

Einladung von Medienvertretern.

Das Netzwerk Extremismusprävention Salzgitter (Stadt Salzgitter, Präventionsrat, Polizei) wendet sich mit dieser Einladung an Sie als Pressevertreter zu einer digitalen Veranstaltung zum Thema Verschwörungstheorien.

Etwa ein Drittel der Deutschen sind offen - für Verschwörungserzählungen, besagt die Statistik Konrad Adenauer. Somit ist jeder 5. Bürger aus allen Altersgruppen betroffen.

Auch Jugendliche begegnen im Digitalen Netz z.B. Messengerdiensten, diesen Verschwörungserzählungen. Nach einer Studie aus 2020 wurden 43% der Jugendlichen zwischen 12-19 Jahren im Laufe eines Monats mit Verschwörungserzählungen im Internet konfrontiert.

Nicht erst durch den aktuellen Vorfall in Idar - Oberstein Ende September 2021 ist auch eine deutliche Zunahme von radikalisierten Corona - Leugnern / Gegnern zu erkennen.

Um Verschwörungserzählungen entgegenwirken zu können, müssen sie überhaupt erstmal als solche erkannt werden.

Darum haben wir schon 2018 das Netzwerk Extremismusprävention Salzgitter gegründet.

Die dieser Presseerklärung beigefügten Einladung zur diesjährigen Jahres-Veranstaltung - in diesem Jahr 2021 als digitale Veranstaltung auf Grund der aktuellen Situationen - soll unsere gemeinsame Zusammenarbeit gegen jede Art von Extremismus in Salzgitter befördern.

Deshalb laden wie Sie herzlich am 04.10.2021, ab 10:00 Uhr, zu uns in das Dienstgebäude in Salzgitter, Joachim-Campe-Straße 21, herzlich ein. Die Onlineveranstaltung findet im Anschluss von 10:30-12.30 Uhr statt.

Im Namen des Netzwerkes Extremismusprävention würden wir uns freuen, wenn Sie unserer Einladung folgen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell