POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 30.09.2021.

Angeblicher Dachdecker verschaffte sich einen Zugang in ein Haus.

Salzgitter, Ludwig-Gercke-Straße, 29.09.2021, 11:00 Uhr.

Bisherige Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich ein angeblicher Dachdecker unter dem Vorwand, einen Schaden reparieren zu müssen, einen Zutritt in das Haus einer 82-jährigen Frau verschafft hatte.

Nachdem der Mann das Haus betreten hatte, habe er in einem unbemerkten Moment mindestens einen Schrank geöffnet. Daraufhin habe er das Haus wieder verlassen, zu einem Diebstahl ist es offensichtlich nicht gekommen. Die Polizei warnt: Fallen sie nicht auf diese Betrugsmasche herein und lassen niemals fremde Personen ohne Beaufsichtigung in ihrem Wohnhaus verweilen. In jedem Fall steht Ihnen die Polizei immer mit Rat und Hilfe zur Seite.

Täter drangen in eine Gaststätte ein.

Salzgitter, Lebenstedt, Neißestraße, 24.09.2021, 22:00 Uhr-25.09.2021, 11:00 Uhr.

Die Täter brachen eine Seitentür einer Vereinsgaststätte auf und entwendeten im Tatverlauf neben Tabakwaren auch Bargeld. Die Schadenshöhe beträgt ca. 300 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter 05341 18970 zu richten.

