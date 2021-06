Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrer bei Zusammenstoß mit Hirsch leicht verletzt

Ludwigslust (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 321 bei Hagenow wurde am Donnerstagmorgen ein Autofahrer leicht verletzt. Der 54-jährige Unfallfahrer kollidierte mit einem Hirsch, welcher an der Unfallstelle auf die Straße lief. Der Hirsch verendeten an der Unfallstelle. Im weiteren Verlauf überfuhr ein entgegenkommender Pkw das auf der Straße liegen gebliebene Tier. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der zusammen auf ca. 15.000 Euro geschätzt wurde. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 54-jährige deutsche Autofahrer, welche sich durch den Zusammenstoß mit dem Damwild eine leichte Verletzung an der Hand zuzog, wurde durch Rettungskräfte vor Ort behandelt. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergungs- und Reinigungsarbeiten ist die Bundesstraße zwischen Hagenow und Viez derzeit vollgesperrt.

