Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Vor Urlaubsflug verhaftet

Bremen (ots)

Flughafen Bremen / Landkreis Wittmund, 13.07.2020

Bundespolizisten haben einen 59-jährigen Mann vor seinem Abflug nach Istanbul am Bremer Flughafen festgenommen. Wegen Insolvenzverschleppung lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover gegen den Deutschen aus dem Landkreis Wittmund vor. Demnach hätte er an Ort und Stelle 6000 Euro begleichen müssen. Den Betrag konnte er nicht einzahlen - so wurde er zum Antritt einer Freiheitsstrafe von 120 Tagen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

