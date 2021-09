Polizei Düsseldorf

POL-D: ***Meldung der Autobahnpolizei*** - Mönchengladbach - A 52 - Flucht vor Polizeikontrolle endet an Schutzplanke - Pkw gestohlen - Fahrer unter Drogeneinfluss

Düsseldorf (ots)

Freitag, 24. September 2021, 22:40 Uhr

Beamte der Autobahnpolizei mussten am Freitagabend bei Mönchengladbach einen flüchtenden Fahrzeugführer überwältigen. Der Mann hatte zuvor versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen und war dabei mit einer Schutzplanke kollidiert. Er ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und der genutzte Pkw war als gestohlen gemeldet. Zudem besteht der Verdacht des Drogenkonsums.

Den Beamten war der Mercedes bereits im Autobahnkreuz Mönchengladbach durch seine langsame Fahrweise aufgefallen. Eine Kennzeichenüberprüfung ergab dann den Hinweis, dass das Auto als gestohlen gemeldet war. Als sich die Polizisten auf der A 52 in Höhe des Parkplatzes Wolfskull zu einer Kontrolle entschlossen, missachtete der Fahrer deren Anhaltezeichen und beschleunigte seinen Pkw. Seine verkehrsgefährdenden Manöver endeten jedoch an der Anschlussstelle Mönchengladbach-Nord. Hier kollidierte das Auto mit einer Schutzplanke und Fahrer sowie Beifahrer flüchteten zu Fuß weiter. Während der 38-jährige Beifahrer widerstandslos festgenommen werden konnte, leistete der 34-jährige deutsche Fahrer Widerstand. Bei der Überwältigung des Mannes wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Es besteht der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben könnte. In seiner Tasche wurden zudem geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

