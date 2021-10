Polizei Salzgitter

POL-SZ: POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom Freitag, den 01.10.2021

Peine (ots)

Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten Am Freitag, den 01.10.21 um 11.25 Uhr missachtete ein 69-jähriger aus Ilsede mit seinem Opel Corsa die Vorfahrt eines 84-jährigen Beteiligten Mazda-Fahrers aus Klein-Ilsede, der in Richtung Peine unterwegs war. Der jüngere der beiden Beteiligten fuhr auf dem untergeordneten Heideweg in den Einmündungsbereich der Breiten Straße (Durchgangsstraße, B 444) hinein ohne das Vorfahrt-gewähren-Zeichen zu beachten. Die Autos kollidierten und wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehrt fahrbereit waren und später abgeschleppt werden mussten. Beide Beteiligten wurden schwer verletzt und durch alarmierte Rettungswagen in zwei unterschiedliche Kliniken verbracht. Die Gesamt-Schadenshöhe wurde auf 10.000,- EUR geschätzt. Die Bundesstraße war zur Unfallaufnahme für eine knappe Stunde für beide Richtungen voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell