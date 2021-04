Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher bei Rollerunfall schwer verletzt

Hagen (ots)

Auf der Straße Deipenbrink kam ein 16-Jähriger am Samstag (24.04.2021) gegen 12.20 Uhr mit seinem Roller von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Schutzplanke. Er war aus Richtung Bölling kommend in Fahrtrichtung Hunsdiek gefahren und sah in einer Kurve zwei Personen - eine davon befand sich leicht auf der Fahrbahn. Der Jugendliche gab an, dass er an den Fußgängern vorbeifahren wollte. Im weiteren Verlauf habe sich die 34-Jährige in seine Richtung bewegt, sodass er einen Zusammenstoß befürchtete. Er wollte ausweichen und bremsen - dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der 16-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei rund 650 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell