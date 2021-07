Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop An der Immermannstraße beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten silbernen Smart fourfour. An dem Fahrzeug entstand 1.000 Euro. Der Unfall passierte zwischen Mittwoch 22:00 Uhr und Donnerstag 16:20 Uhr. Ebenfalls 1.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht im Stadtteil Batenbrock an der Feuerbachstraße. Zwischen Sonntagabend und Dienstagnachmittag stand hier ein Daimler A160. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte das Fahrzeug und flüchtete von der Unfallstelle. Marl Am Donnerstag, zwischen 18:00 Uhr und 19:50 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten silbernen BMW 3er Baureihe an der Plaggenbrauckstraße. Das Auto ist vorne links beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Waltrop Am Donnerstag, gegen 16:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten weißen Peugeot Rifter an der Straße Zur Pannhütt. Beschädigt wurde die Fahrertür. Der hinterlassene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

