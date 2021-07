Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Erneut Einbrüche in Gartenlauben

Hildesheim (ots)

Sarstedt/Heisede - (jb) Unbekannte drangen erneut in der Zeit von Sonntag, 23.00 Uhr bis Montag, 08.00 Uhr in mehrere Gebäude auf dem Gelände des Kleingartenverein Heisede e. V. ein. In 5 Lauben drangen die Täter durch Aufhebeln der Türen oder Fenster ein. In eine weitere Laube wurde versucht einzudringen, die Täter schafften es jedoch nicht und gaben auf. Des Weiteren wurde der Geräteschuppen des Vereinsheims aufgebrochen. Entwendeten wurden zumeist Batterien, Elektrowerkzeuge, Elektroartikel sowie andere Gegenstände aus Metall. Der Gesamtschaden wird auf 2390 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.:05066/9850.

