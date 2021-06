Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Klein Berßen - Schwerer Verkehrsunfall

Klein Berßen (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es auf der Haselünner Straße in Klein Berßen zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden dabei tödlich verletzt. Der 27-jährige Fahrer eines BMW sowie seine 20-jährige Beifahrerin waren gegen 3.45 Uhr in Richtung Haselünne unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor der Mann in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die beiden Insassen erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell