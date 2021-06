Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schapen - Jalousie in Brand geraten

Schapen (ots)

Am Freitagmorgen kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Kolpingstraße in Schapen. Durch eine brennende Kerze auf einem Balkon geriet eine geschlossene Jalousie gegen 7.30 Uhr in Brand. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehren aus Schapen und Spelle löschten das Feuer zügig ab, sodass ein geringer Sachschaden an der Jalousie sowie am Fenster entstand.

