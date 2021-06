Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Industriehalle in Brand geraten

Bad Bentheim (ots)

Am Freitag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Heinrich-Heine-Straße in Bad Bentheim alarmiert. Beim Abflämmen von Unkraut durch einen Mitarbeiter, geriet gegen 16.30 Uhr eine Industriehalle in Brand. Das Feuer breitete sich bis zur Decke des Gebäudes aus, wodurch es stark beschädigt wurde. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren aus Bad Bentheim, Schüttorf und Gildehaus waren vor Ort und löschten den Brand zügig ab. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt.

