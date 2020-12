Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Wohnung

WaldnielWaldniel (ots)

Am Heiligabend in der Zeit von 15:00 Uhr und 21:00 Uhr drangen unbekannte Täter in eine Wohnung auf der Amerner Straße ein. Sie kletterten auf den Balkon der Erdgeschosswohnung und hebelten die Balkontüre auf. In der Wohnung durchsuchten sie Schränke und Schubladen und entwendeten Bargeld. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeug bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /HJR (1128)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Heinz-Josef Reinhart

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: heinz-josef.reinhart@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell