POL-OH: Verkehrsunfall - 63-Jähriger tödlich verletzt

Polizeipräsidium Osthessen

FuldaFulda (ots)

Verkehrsunfall - 63-Jähriger tödlich verletzt

Fulda - Am Mittwochmorgen (09.12.), gegen 6:35 Uhr, kam es auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Hünfeld/Schlitz und Fulda-Nord zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 63-jähriger Mann tödlich verletzt wurde.

In diesem Bereich ist die Autobahn zweispurig. Der Fahrer eines Pkw Mercedes aus Vechta fuhr auf der linken Fahrspur in Richtung Süd und wollte einen rechts fahrenden LKW überholen. In diesem Moment scherte der 36-jährige LKW-Fahrer aus Belarus nach links aus, um den Fahrstreifen zu wechseln. Der 38-jährige Mercedes-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den LKW auf. Dadurch wurde der Pkw nach links abgewiesen und kam nach ca. 200 Metern an der Mittelleitplanke zum Stehen. Der LKW stoppte in gleicher Höhe auf dem Standstreifen. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Während die beiden Unfallbeteiligten dabei waren, ihre Warndreiecke aufzubauen, erkannte ein 63-jährige Audi-Fahrer aus Osnabrück den links mit Warnblinker stehenden Mercedes zu spät, zog nach rechts und prallte nahezu ungebremst unter den Auflieger des auf dem Standstreifen stehenden Sattelzugs. Der Audi-Fahrer wurde eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Polizei hat zusammen mit der Autobahnmeisterei die Unfallstelle abgesichert und vor Ort eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung durchgeführt. Um den Unfallhergang im Nachgang rekonstruieren zu können, wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Autobahn zeitweise gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Autobahnmeisterei an der Anschlussstelle Hünfeld abgeleitet. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen, die sich aber in Grenzen hielten.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 120.000.- Euro.

