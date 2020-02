Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Spaziergängerin findet organische Substanz beim Spazierengehen in Wildeshausen+++Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 25.02.2020, 16:10 Uhr, ging eine 38-jährige Wildeshauserin mit ihrem Hund im Pickerweg spazieren. In Höhe der "Brookbäke" fand der Hund einen bislang unbekannten organischen Gegenstand auf dem Boden. Der Hund fraß die Hälfte des Gegenstandes. Aufgrund der Aufschrift des organischen Stoffes besteht der Verdacht, dass es sich hierbei um eine gesundheitsschädliche Substanz handeln könnte. Der Hund wurde durch die Hundehalterin in tierärztliche Behandlung gegeben. Durch die Polizei Wildeshausen wurde der organische Stoff gesichert. Bei einer Absuche wurden keine weiteren Teile dieses Stoffes gefunden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise hinsichtlich einer möglichen illegalen Entsorgung von Substanzen im Bereich Pickerweg geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/9410 in Verbindung zu setzen.

