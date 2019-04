Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Zwei Wohnungseinbrecher festgenommen

Bereits am Freitag, gegen 15.45 Uhr, versuchten ein Mann und eine Frau, in ein Haus auf der Moltkestraße einzubrechen. Beide wurden von aufmerksamen Nachbarn überrascht, als sie versuchten eine Terrassentür aufzuhebeln. Als die Täter das bemerkten flüchteten sie durch den Garten auf ein Nachbargrundstück. Benachrichtigte Polizeibeamte konnten die Beiden, einen 21-Jährigen aus Kroatien und ein 21-Jährige aus Italien, auf der Moltkestraße festnehmen, Sie wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum am 20.04. beim Amtsgericht Recklinghausen vorgeführt. Der Richter ordnete Untersuchungshaft an.

