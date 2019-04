Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Motorradfahrer beim Einparken übersehen

Recklinghausen (ots)

Am Montagnachmittag wollte ein 40-Jähriger aus Gladbeck mit seinem Pkw auf der Vehrenbergstraße nach links in eine Parkbucht einbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 67-Jährigen aus Gladbeck auf seinem Motorrad. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich leicht am Fuß. Der Sachschaden beträgt 3300 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell