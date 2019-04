Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Fahrradfahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montagnachmittag (17:00 Uhr) überquerte ein 83-jähriger Fahrradfahrer aus Bottrop die Einmündung am Alten Postweg, in Höhe Landhaus Zum Alten Brunnen, ohne auf den querenden Verkehr zu achten. Ein 77-jähriger Pkw-Fahrer aus Bottrop touchierte ihn am Hinterrad, dabei kam der 83-Jährige zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde mittels Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Es entstand nur leichter Sachschaden.

