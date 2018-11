BPOLD-B: Pressemeldung zur ÖPNV-Aktionswoche im Zeitraum 3. bis 7. Dezember 2018

Ein Dokument

Berlin (ots) - Augen auf und Tasche zu - "Auch Taschendiebe lieben die Weihnachtszeit!"

Im Zeitraum vom 3. bis 7. Dezember 2018 findet die traditionelle Aktionswoche im öffentlichen Personenverkehr statt. Die Netzwerkpartner ÖPNV geben wichtige Informationen zum Thema Taschendiebstahl, wie man seine Wertsachen schützen kann. Gerade in der Vorweihnachtszeit nutzen die Täter das Gedränge, um ihren Opfern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Mit welchen Tricks die Taschendiebe vorgehen, was sie tun können, wenn sie Opfer einer Straftat geworden sind, darüber wollen wir in der Zeit von 12 - 18 Uhr an folgenden Berliner Bahnhöfen aufklären:

Aktionsstandorte:

Montag, 3. Dezember: S-Bahnhof Friedrichstraße

Dienstag, 4. Dezember: S-Bhf. Alexanderplatz

Donnerstag, 6. Dezember: Hauptbahnhof

Freitag, 7. Dezember: S-Bhf. Spandau

Zu den Netzwerkpartnern ÖPNV gehören BVG, Deutsche Bahn, S-Bahn Berlin, Bundespolizei und Polizei Berlin. Sie haben es sich gemeinsam zur Aufgabe gemacht, rund um das Thema Sicherheit im öffentlichen Personennahverkehr zu informieren und zu sensibilisieren.

Unter folgenden Links finden Sie auf der Internetseite der Polizei Berlin u. a. weitere Informationen zu den Themen Taschendiebstahl und Zivilcourage.

http://www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention/diebstahl-und-einbruch/artikel.119058.php

http://www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention/gewalt/artikel.148262.php

