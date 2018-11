BPOLD-B: Gemeinsame Fahndungsgruppe stellt drei gestohlene Fahrzeuge sicher

Frankfurt (Oder) (ots) - Beamte der Bundespolizei und der Polizei Brandenburg stellten am Mittwoch drei in Hamburg gestohlene Fahrzeuge in Frankfurt (Oder) sicher. Die polnischen Fahrer nahmen die Beamten vorläufig fest.

Gegen 14 Uhr wurden zwei Streifen der gemeinsamen Fahndungsgruppe zeitgleich auf einen Mazda 3, einen Toyota Yaris und einen Nissan Juke aufmerksam, die scheinbar orientierungslos im Stadtgebiet von Frankfurt (Oder) unterwegs waren. Die Beamten folgten den Fahrzeugen und stoppten sie. Bei der anschließenden Überprüfung der PKW und deren Fahrer stellten die Polizisten fest, dass alle drei Fahrzeuge Manipulationsspuren an den Türschlössern aufwiesen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die drei Autos in den vergangenen vier Tagen im Raum Hamburg gestohlen wurden. Keines der angebrachten deutschen Kennzeichen war für die kontrollierten Fahrzeuge ausgegeben worden.

Die Beamten der gemeinsamen Fahndungsgruppe von Bund und Land nahmen die drei polnischen Fahrer im Alter von 35, 55 und 62 Jahren vorläufig fest und leiteten gegen sie Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bandenhehlerei ein. Die Kollegen der Brandenburger Polizei stellten die Fahrzeuge sicher und übernahmen die festgenommen Tatverdächtigen zuständigkeitshalber für die weiteren Ermittlungen.

