POL-DU: Hochfeld: Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Am Karfreitag (19. April) kam es gegen 21.15 Uhr auf der Brücke der Solidarität (Moerser Straße) zu einem Auffahrunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Ein 22-Jähriger befuhr mit seinem BMW den rechten Fahrstreifen der Brücke in Richtung Rheinhausen, wobei er mit einem Abschleppseil den Mercedes seines 20-jährigen Bekannten zog, da dieser nicht mehr fahrbereit war. Mittig der Brücke riss das Seil, so dass beide Fahrzeuge am Fahrbahnrand abgestellt wurden. Zwei weitere Bekannte des BMW-Fahrers, die mit ihren Pkw hinter dem Gespann herfuhren, hielten ebenfalls hinter diesem an. Ein nun folgender 25-jähriger VW-Fahrer bemerkte die vor ihm stehenden Fahrzeuge zu spät und fuhr auf das letzte auf. Der Aufprall war so heftig, dass alle weiteren Pkw ineinander geschoben wurden. Bis auf den BMW-Fahrer wurden alle Fahrzeugführer verletzt, drei von ihnen wurden mit mehreren Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht, einer begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Die entstandenen Sachschäden werden auf insgesamt 25.000 EUR geschätzt, wobei zwei Pkw abgeschleppt werden mussten.

