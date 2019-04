Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Brand in einem Seniorenheim

Duisburg (ots)

Am Freitagnachmittag 19.04. kam es gegen 15:45 Uhr zu einem Zimmerbrand im Erdgeschoss des Seniorenwohneims auf der Flottenstraße, wodurch erheblicher Sachschaden entstand. Die eingesetzte Feuerwehr evakuierte das gesamte Gebäude, musste jedoch eine 88-Jährige Bewohnerin, aufgrund einer Rauchgasvergiftung, zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus bringen. Die Brandursache ist bislang noch unklar, die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Auf Anregung der Staatsanwaltschaft wird ein Brandsachverständiger eingesetzt.

