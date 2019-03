Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Papenburg (ots)

Die Polizei hat am frühen Samstagmorgen zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Die beiden 18-jährigen Männer schlugen gegen 03.30 Uhr ein Fenster eines Kiosks an der Straße Hauptkanal links ein, um in das Geschäft einzubrechen. Ein Zeuge beobachtete den Einbruch und alarmierte die Polizei. Die Einbrecher konnten noch vor Ort gestellt werden. Sie wurden in Gewahrsam genommen. Einer der Männer leistete auf der Polizeiwache Widerstand, konnte aber überwältigt und in eine Zelle gebracht werden. Gegen die Männer wird jetzt wegen schweren Einbruchdiebstahls ermittelt.

