Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Wäschetrockner setzt Abstellkammer in Brand

Bad Bentheim (ots)

Gestern Abend gegen 22.50 Uhr hat in einem Haus am Butterweg ein Wäschetrockner Feuer gefangen. Die 58-jährige Hausbewohnerin war gerade in der Abstellkammer, als das Feuer ausbrach. Sie brachte sich und ihren Hund in Sicherheit und alarmierte die Feuerwehr. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Bentheim war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Wohnung war zunächst für die Nacht unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

