Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Unfall auf Parkplatz

Haren (ots)

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Papenwiese wurde gestern zwischen 10.45 Uhr und 11.30 Uhr ein VW Up beschädigt. Das Auto wurde vermutlich von einem anderen Fahrzeug beim Rangieren gestreift. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Telefonnummer (05932) 72 100 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Inga Graber

Pressestelle

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell