Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Recklinghausen (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf dem Lipper Weg in Höhe der Bergstraße, am Montagnachmittag (15:01 Uhr), verletzten sich zwei Marler in ihrem Pkw leicht. Eine 68-jährige Pkw-Fahrerin aus Marl, fuhr an einer roten Ampel auf einen wartenden Pkw auf. Dieser wurde auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 8600 Euro. Ein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1031 oder 02361 55 1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell