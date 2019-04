Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Zwei Täter nach Überfall auf 26-Jährigen festgenommen

Recklinghausen (ots)

Montag, gegen 17.30 Uhr, sprachen zwei zunächst unbekannte Männer einen 26-jährigen Recklinghäuser am Marler Stern an. Sie bedrohten ihn mit einem Messer und forderten, dass er alles, was er dabei hätte, ihnen aushändigt. Da er nur einen Schlüsselbund dabei hatte, händigte er diesen den beiden Tätern aus. Danach schlugen sie ihm mit der flachen Hand ins Gesicht und flüchteten in einen Linienbus. Benachrichtigte Polizeibeamte konnten den Bus auf der Fahrt nach Recklinghausen anhalten und die beiden Täter, einen 25-Jährigen aus Velbert und einen 21-Jährigen aus Mülheim an der Ruhr festnehmen. Der Schlüsselbund wurde bei ihnen aufgefunden und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

