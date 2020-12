Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Anbau eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten

FuldaFulda (ots)

Anbau eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten

Fulda - Am späten Dienstagabend (08.12.), gegen 22:50 Uhr, kam es in einem seitllichen Anbau eines Mehrfamilienhauses in der Georg-Antoni-Straße zu einem Brandgeschehen mit starker Rauchentwicklung. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand jedoch schnell unter Kontrolle und führte Löscharbeiten durch.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs zwei Personen im Objekt. Diese konnten sich selbstständig und unverletzt ins Freie begeben.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Möglicherweise kommt ein im Innenraum betriebener Gasheizofen als mögliche Ursache in Betracht.

Der entstandene Schaden beträgt nach ersten vorläufigen Schätzungen rund 20.000 Euro.

Dominik Möller, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell