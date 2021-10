Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 01.10.2021 - 02.10.2021, 09:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Trickdiebstahl

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Seniorenheim Schloenbachstraße Zeit: Samstag, 30.09.2021, 14.00 Uhr - 15.00 Uhr Hergang: Unbekannte Täterin verschafft sich Zugang in ein Seniorenheim. Eine Bewohnerin nahm irrtümlich an, dass es sich bei dem Besuch um ihre Enkelin handeln würde und öffnete daher die Wohnungstür. Die weibliche Person entwendete unbemerkt eine Schmuckschatulle mit diversen Schmuckstücken. U.a. handelte es sich um eine Perlenkette. Die Täterin kann beschrieben werden: ca. 170 cm groß; dunkle Haare und hat ein auffällig rundes Gesicht. Hinweise zu der Tat an das PK Salzgitter- Bad.

Diebstahl

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Am Pfingstanger Zeit: Freitag, 01.10.2021, 14:15 Uhr Hergang: Nach einem Einkauf begab sich die 59jährige Geschädigte mit dem Einkaufswagen zu ihrem abgestellten Fahrzeug. Nach dem Beladen des Pkws wurde der Einkaufswagen zurückgebracht. Diese Gelegenheit wurde von einer unbekannten Person genutzt. Die, in dem unverschlossenen Pkw befindliche Handtasche, wurde entwendet. Hinweise auf verdächtige Personen an das PK Salzgitter-Bad.

Diebstahl

Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Am Pfingstanger Zeit: Freitag, 01.10.2021, 13:50 - 14:22 Uhr Hergang: Ein 80jähriger Beinumer wurde von einer männlichen Person auf dem Parkplatz angesprochen und gebeten ein 2 Euro Stück zu wechseln. Bei einer Nachschau in dessen Geldbörse wurde Scheingeld in Höhe von 200 Euro unbemerkt entnommen. Hinweise auf verdächtige Personen an das PK Salzgitter-Bad.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell