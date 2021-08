Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg und ForstBW: Wilde Müllablagerungen im Staatswald bei Häfnerhaslach und Sternenfels

Die bei ForstBW im Forstbezirk Unterland tätigen Forstleute finden derzeit vermehrt wilde Müllablagerungen in den von ihnen betreuten Staatswald-Revieren. Selbst in Schutzgebieten wird Müll abgelagert und dadurch die Natur verunreinigt. Im Forstrevier Kraichgau-Stromberg wurden seit Anfang Mai zwei größere Müllablagerungen gefunden. Am Westlichen Rennweg auf Gemarkung Häfnerhaslach wurde ein größerer Tank samt Rohrleitungssystem entsorgt. ForstBW hat deshalb Anzeige erstattet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise. Diese können an den Polizeiposten Sachsenheim über 07147-27406-0 oder per Mail an SACHSENHEIM.PW@polizei.bwl.de gemeldet werden.

Bei dem zweiten Fund auf Gemarkung Sternenfels handelt es sich um Renovierungsabfälle und Bauschutt, die in der Nähe eines Gewässers abgelagert wurden. Auch hier hat ForstBW Anzeige erstattet. Hinweise zu diesem Fund nimmt der Polizeiposten Maulbronn unter 07043-2317 oder über MAULBRONN.PW@polizei.bwl.de entgegen.

Wilde Müllablagerungen schaden Natur und Umwelt. Die erheblichen Kosten für die Entsorgung trägt die Allgemeinheit. Helfen Sie mit und entsorgen Sie Ihre Abfälle ordnungsgemäß. Bei illegaler Abfallentsorgung handelt es sich in jedem Fall um eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bußgeld geahndet wird. In besonders schweren Fällen der Umweltverschmutzung kann diese auch als Straftat gewertet und verfolgt werden.

