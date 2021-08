Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Unfallflucht in der Lichtensteinstraße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der am Mittwoch gegen 10.00 Uhr in der Lichtensteinstraße in Bondorf in einen Unfall verwickelt war. Beim Rangieren soll der Unbekannte gegen einen geparkten Skoda gefahren sein. Anstatt sich um den Sachschaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte, der einen weißen Audi mit vermutlich Fürther Kennzeichen (FÜ-) fuhr, an dem ein größerer, offener Anhänger hing, davon. Eine Zeugin hatte zunächst einen lauten Knall vernommen und anschließend den rangierenden Audi sowie den beschädigten Skoda des Nachbarn festgestellt. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 zu melden.

