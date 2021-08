Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Eine verletzte Person, zwei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden von 20.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr in Sindelfingen ereignet hat. Ein 19-Jähriger befuhr mit seinem VW Polo die Böblinger Straße, vom Parkplatz eines Schnellrestaurants kommend, in Richtung Calwer-Knoten. Aufgrund Unachtsamkeit kam der Unfallverursacher auf die Gegenspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Ford Focus. Der VW-Lenker wurde dabei leicht verletzt, der 18-jährige Lenker des Ford blieb unverletzt. Die beiden Fahrzeuge waren im Anschluss an den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn für etwa 90 Minuten gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell