POL-KS: Landkreis Waldeck-Frankenberg: Außenlandung eines Segelflugzeugs im Bereich Korbach

Kassel (ots)

Am Samstag, 03.07.2021, gegen 17:30 Uhr, führte der Pilot eines Segelflugzeugs, welches in Aachen gestartet war, in der Gemarkung zwischen Berndorf und Helmscheid eine Außenlandung durch. Hintergrund war, dass dem Segelflieger die Thermik abriss. Dem erfahrenen Piloten, der sich allein im Segelflugzeug befand, gelang die Außenlandung, ohne dass er verletzt wurde. Am Segelflugzeug entstand nach jetzigem Erkenntnissstand kein Sachschaden. Der Pilot kümmerte sich selbständig um die Abholung seines Segelflugzeugs.

