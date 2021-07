Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht: Unbekannte Fahrerin fährt Kind an; Polizei erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Zeugen eines Unfalls, der sich am gestrigen Donnerstag, 01.07.2021, gegen 11:30 Uhr im Talrainweg im Baunataler Ortsteil Großenritte ereignete, suchen die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei.

Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichteten, befuhr ein achtjähriges Kind mit seinem Fahrrad den Gehweg neben der Straße Talrainweg in Richtung Schulstraße. In Höhe einer Arztpraxis sei plötzlich eine Frau mit ihrem braunen VW Polo rückwärts aus einer Parklücke und dabei gegen das Fahrrad des Achtjährigen gefahren sein. Der Junge wurde dadurch an der Wade verletzt. Am Rad entstand kein Sachschaden. Ob der Polo Beschädigungen davon trug, ist bisher nicht bekannt. Die als ältere Dame mit weißen Haaren beschriebene Frau sei zwar noch ausgestiegen und habe sich bei dem Kind nach Verletzungen erkundigt. Dennoch verließ sie offenbar die Unfallstelle in unbekannte Richtung, ohne sich um das angefahrene Kind zu kümmern und ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Die zuständigen Ermittler erhoffen sich nun mit einer Veröffentlichung Hinweise auf die Verursacherin zu erhalten. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten mögliche Zeugen, die Hinweise auf die Fahrerin eines braunen Polos geben können, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell