POL-KS: Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall im Bereich Bad Hersfeld; Zeugin gesucht, möglicherweise mit Bezügen nach Nordhessen

Pressemitteilung des Polizeipräsidium Osthessen:

Dringender Zeugenaufruf der Polizeistation Bad Hersfeld:

Am 16. Juni 2021 gegen 14:45 Uhr kam es auf der Bundesstraße 27 zwischen den Ortslagen Bad Hersfeld und Ludwigsau Friedlos, in Höhe zweier Parkplätze, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem PKW, in dessen Verlauf der Fußgänger tödlich verletzt wurde, wir berichteten.

Nach derzeitigen Ermittlungen dürfte eine weitere Augenzeugin die Unfallstelle noch vor Eintreffen der Polizei verlassen haben. Bei der Person soll es sich um eine Frau in einem weißen PKW gehandelt haben, welche direkt hinter dem unfallbeteiligten Pkw fuhr.

Die Polizeistation Bad Hersfeld bittet diese Zeugin sowie mögliche weitere Augenzeugen des oben genannten Verkehrsunfalles sich dringend unter der Telefonnummer 06621 - 932 - 0 zu melden.

Zusatz des Polizeipräsidium Nordhessen für die örtlichen Pressevertreter:

Weil die Zeugin ihre Fahrt Richtung Norden fortsetzte, halten die Ermittler es für möglich, dass sie aus dem Bereich Nordhessen stammt oder Bezüge nach hier haben könnte.

