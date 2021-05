Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.05.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Feuerlöscher missbräuchlich in Parkhaus versprüht

In einem Parkhaus in der Heilbronner Bahnhofstraße haben Unbekannte am Wochenende zwei Feuerlöscher aus Kästen entnommen und damit herumgesprüht. Der Vorfall ereignete sich auf der neunten Parkebene und wurde am Samstagabend festgestellt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 1042500 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: 12.000 Euro Sachschaden und eine Leichtverletzte

Weil eine 19-Jährige am Freitagabend beim Linksabbiegen in Heilbronn einen Audi übersehen hat, kam es zum Unfall zwischen den Fahrzeugen. Die junge Frau war gegen 19 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Brüggemannstraße unterwegs und wollte in die Austraße abbiegen. Zeitgleich fuhr eine 54-Jährige mit dem Audi geradeaus. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 12.000 Euro. Ein Rettungswagen versorgte die 54-Jährige vor Ort. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Heilbronn: 52-Jähriger mit Auto von Fahrbahn abgekommen

Während ein 52-Jähriger am Freitagnachmittag mit seinem Auto auf der Landesstraße in Heilbronn-Kirchhausen in Richtung Leingarten unterwegs war, ist er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann war gegen 15.30 Uhr im Ausgang einer Linkskurve eine Böschung hinuntergestürzt. Vorsorglich kam der 52-Jährige in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand Totalschaden in bislang unbekannter Höhe. Die Unfallursache ist bislang nicht bekannt.

Weinsberg: Fußgänger läuft vor Auto

Ein Fußgänger wurde am Samstagabend in Weinsberg von einem PKW erfasst und dabei leicht verletzt. Der 46-Jährige lief gegen 22 Uhr von einem Grundstück am Kirchplatz direkt auf die angrenzende Straße, wohl ohne dabei auf den Verkehr zu achten. Er prallte gegen den gerade vorbeifahrenden Opel einer 77-Jährigen. Dabei wurde der Außenspiegel des Fahrzeugs abgerissen und der Mann verletzt. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von knapp 200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell