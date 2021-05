Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.05.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Dachstuhlbrand

In der Nacht auf Sonntag, gegen 01.45 Uhr, bemerkten Anwohner den Brand eines Gebäudes in der Bismarckstraße. Als die Polizei und Feuerwehr eintrafen, stand der Dachstuhl, des seit langer Zeit unbewohnten, leerstehenden Gebäudes bereits in Brand. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle und letztendlich gelöscht werden. Personen befanden sich während des Brandgeschehens nach derzeitigem Kenntnisstand nicht im Gebäude. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro bis 100.000 Euro. Die Ursache für das Brandgeschehen ist derzeit noch unbekannt. Die Feuerwehr war mit 61 Einsatzkräften und 16 Fahrzeugen vor Ort. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen zum Brandhergang aufgenommen.

