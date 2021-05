Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.05.2021 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Demonstrationsgeschehen an der Theresienwiese

Eine angemeldete Versammlung unter dem Motto "Free Palestine - Angriff auf Muslime in Palästina", verlief am Sonntagnachmittag aus polizeilicher Sicht ohne Zwischenfälle. Zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr versammelten sich circa 700 Personen auf dem Gelände neben der Theresienwiese in Heilbronn, um auf die Lage für Muslime in Palästina aufmerksam zu machen. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften rund um den Versammlungsort im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell