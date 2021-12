Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teilgenommen

Haßloch (ots)

Am Samstag, dem 11.12.2021, wurde um 07:30 Uhr der Führer eines Personenkraftwagens in Haßloch einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Den Nachweis einer Fahrerlaubnis konnte der 29-Jährige ukrainische Staatsbürger nicht erbringen. Aufgrund dessen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren aufgrund des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Da der junge Mann über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügt, wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten. Gegen den Halter des Fahrzeugs aus dem Raum Neustadt a.d.W. wurde eine gesonderte Strafanzeige erfasst, da der Verdacht besteht, dass dieser die Fahrt ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zuließ.

