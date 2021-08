Polizei Braunschweig

POL-BS: Raub in der Weststadt - Zeuge gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Elbestraße,

21.08.2021, 01.00 Uhr - 01.50 Uhr

Ein Braunschweiger wurde ausgeraubt. Zuvor wurde er von einem Zeugen gewarnt.

Bereits am letzten Samstag fuhr ein 17-jähriger Braunschweiger mit der Straßenbahn in Richtung Weststadt. Während der Fahrt wurde er von einem Mann angesprochen. Er erzählte ihm, dass im hinteren Bereich der Straßenbahn zwei junge Männer über ihn reden würden. Es würde sich anhören, als ob sie planen, ihm die Jacke zu stehlen. Der Mann bot dem 17-Jährigen seine Hilfe an. Als dieser die Hilfe ablehnte, stieg der Mann am Cyriaksring aus. Als der Braunschweiger an der Haltestelle "Alsterplatz" ausstieg, um nach Hause zu gehen, folgten ihm die beiden Männer aus der Straßenbahn. Auf der Elbestraße rannten sie dem 17-Jährigen hinterher, schlugen ihm mehrfach ins Gesicht und entwendeten seine Jacke.

Die Polizei sucht nun insbesondere den Mann, der in der Straßenbahn seine Hilfe anbot. Er wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0531/476-2516 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell