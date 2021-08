Polizei Braunschweig

POL-BS: Versuchter Raub am Neustadtring - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Neustadtring,

22.08.2021, 11.31 Uhr

In einem Mehrfamilienhaus am Neustadtring kam es zu einem versuchten Raub. Einer der drei Tatverdächtigen wird noch gesucht.

Am Sonntagvormittag klingelte es an der Wohnungstür eines 33-jährigen Braunschweigers. Als er die Tür öffnete wurde er sofort von zwei Männern und einer Frau angegriffen. Hierbei nutzten die Angreifer einen Elektroschocker und schlugen ihm eine Zahnprothese aus. Sie forderten Geld vom Opfer. Nachdem der Braunschweiger lautstark um Hilfe schrie ließen die Angreifer von ihm ab und flüchteten. Nahezu zeitgleich traf der erste Streifenwagen vor Ort ein und konnte zwei Personen im Nahbereich stellen. Einer der beiden männlichen Angreifer konnte fliehen. Bei den gestellten Tatverdächtigen handelte es sich um eine 33-jährige Wolfsburgerin und einen ebenfalls 33-jährigen Wolfsburger. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweiger wurden die beiden Personen dem Haftrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen. Warum es zu dieser Tat kam, ist nun Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die zum Tatzeitpunkt Feststellungen am Neustadtring gemacht haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell