Polizei Braunschweig

POL-BS: Ladendieb flüchtet und wird vom Personal gestellt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Waggum,

23.08.2021, 12.58 Uhr

Ein Ladendieb flüchtete mit seiner Beute und konnte von den Angestellten des Supermarktes eingeholt werden.

Die Angestellten eines Supermarktes in Waggum stellten einen auffälligen Kunden fest. Der Mann ging etwa 30 Minuten durch das Geschäft und blieb immer wieder an den Tabakwaren und den Spirituosen stehen. Irgendwann begann er den Einkaufswagen zu beladen und verließ den Supermarkt durch die Obstabteilung. Drei Mitarbeiter folgten dem Mann auf den Parkplatz und sprachen ihn an. Der Ladendieb flüchtete sofort. Die Supermarktmitarbeiter konnten den Mann schnell einholen und festhalten. Als sie den Mann dann wieder losließen, sprang er sofort über einen Busch auf ein Nachbargrundstück. Hier wurde er erneut eingeholt und festgehalten, bis die Polizei eintraf. Es handelte sich um einen 34-jährigen Braunschweiger.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell