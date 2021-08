Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbrecher trafen auf schlafenden Wohnungsinhaber

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Siegfriedviertel,

22.08.2021, 08.00 Uhr

Zwei Einbrecher traten die Wohnungstür eines Braunschweigers ein.

Am Sonntagmorgen wurde ein 52-jähriger Braunschweiger unsanft geweckt. Zwei unbekannte Männer gelangten durch eine offenstehende Tür in ein Mehrfamilienhaus und gingen bis zur Dachgeschosswohnung. Hier traten sie die Tür ein und betraten die Wohnung. Der Wohnungsinhaber wurde wach, als die Männer sein Schlafzimmer betraten. Als die Einbrecher ihn sahen, entschuldigten sie sich und gingen wieder. Der Braunschweiger folgte ihnen und konnte nur noch sehen, wie die beiden Männer die Treppe nach unten gingen. Der 52-Jährige informierte die Polizei. Der Tatort wurde durch den Kriminaldauerdienst aufgenommen. Offensichtlich wurden keine Wertgegenstände entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell