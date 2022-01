Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Kreispolizeibehörde Herford - Angriff mit Messer

Enger (ots)

(sls) Am Mittwochmittag (26.1.) kam es in Enger auf dem Feldweg der Bäckerstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 40-jährigen Herforder und einer weiteren 52-jährigen männlichen Person.

Nach bisherigen Ermittlungen sollen sich beide Beteiligte gegen 11.15 Uhr gemeinsam auf einem Spaziergang auf dem Feldweg der Bäckerstraße befunden haben. Plötzlich und unerwartet habe der 40-jährige Tatverdächtige ein Messer aus der Bekleidung gezogen und in Richtung des 52-Jährigen Herforder gestochen. Er traf das Opfer am Oberkörper und am Bein.

Der Verletzte habe sich noch vom Tatort entfernen und mit Hilfe von Zeugen den Rettungsdienst und die Polizei benachrichtigen können. Er wurde anschließend mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr.

Der Täter konnte noch vor Ort von eingesetzten Polizeikräften vorläufig festgenommen werden. Aufgrund einer vorhandenen psychischen Erkrankung des Tatverdächtigen wurde er zunächst in eine nahegelegene psychiatrische Einrichtung in Herford verbracht.

Die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Bielefeld erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft heute einen Unterbringungsbefehl wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung. Die Verlegung in eine forensische Psychiatrie nach Lippstadt-Eickelborn wurde veranlasst.

Das Motiv liegt möglicher Weise in der Erkrankung des Täters. Die Kriminalpolizei Herford hat die Ermittlungen zum versuchten Tötungsdelikt aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell