Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallbeteiligter gesucht- Zusammenstoß mit Radfahrer

Bünde (ots)

(sls) Das Verkehrskommissariat ist auf der Suche nach einem Radfahrer, der am Mittwochnachmittag (26.1.) mit einem silbernen Renault zusammengestoßen ist. Eine 20-jährige Renault-Fahrerin beabsichtigte gegen 16.00 Uhr vom Grundstück der Hausnummer 34 auf die Bahnhofstraße einzufahren. Zum selben Zeitpunkt befand sich ein bislang unbekannter Radfahrer auf dem Gehweg der Bahnhofstraße. Die 20-Jährige aus Spenge erkannte den von rechts kommenden Radfahrer zu spät und es kam zu einem Zusammenstoß. Die Pkw-Fahrerin stieg aus ihrem Fahrzeug aus, um sich um den Radfahrer und den Unfall zu kümmern. Der dunkelhäutige Radfahrer deutete nur kurz an, dass alles in Ordnung sei und setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Die Renault-Fahrerin stellte anschließend an ihrem Fahrzeug eines Schaden an der vorderen Stoßstange fest. Das Verkehrskommissariat bittet den ca. 180cm großen Radfahrer mit kräftiger Statur oder weitere Zeugen, die Angaben zum Radfahrer machen können, sich mit der Polizei Herford in Verbindung zu setzen. Sie erreichen das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05221-8880

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell