Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zeuge beobachtet Fahrraddiebstahl- Unbekannter flüchtet

Bünde (ots)

(sls) In Bünde wurde am Dienstagabend (25.1.) eine bislang unbekannte männliche Person dabei beobachtet, wie dieser augenscheinlich ein Fahrradschloss an einem E-Bike beschädigte und anschließend mit dem Fahrrad flüchtete. Der aufmerksame Zeuge befand sich gegen 21.45 Uhr außerhalb einer medizinischen Einrichtung an der Spradower Schweiz, um eine Zigarette zu rauchen. Hierbei beobachtete er eine männliche Person mit kräftiger Statur der aus dem Bereich einer anliegenden Gartenlaube kam und ein schwarzes E-Bike der Marke Kayzar wegtrug. Da ihm diese Situation ungewöhnlich vorkam, folgte er der unbekannten Person bis zu einem Parkplatz. Als der Täter den Zeugen auf dem Parkplatz bemerkte, setzte dieser sich auf das Fahrrad und flüchtete in Richtung der nahegelegenen Grundschule. Ein beschädigtes Fahrradschloss konnte auf dem Parkplatz aufgefunden werden. Anschließend informierte er den Besitzer des Fahrrades und die Polizei. Der flüchtige Täter trug zur Tatzeit einen Tarnanzug und eine schwarze Wollmütze. Ebenfalls hatte er einen Rucksack bei sich. Die Kriminalpolizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Täter oder auch dem schwarzen E-Bike (Wert 2.600 Euro) mit oranger Schrift und kleiner Lenkradtasche machen können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

