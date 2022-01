Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Abfallbehälter brennen

Gronau (ots)

Einen Papiercontainer mutmaßlich in Brand gesetzt haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in Gronau. Gegen 01.15 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zur Konrad-Adenauer-Straße aus zu dem frei stehenden Metallbehälter. Ob Sachschaden an dem Container entstand, ist unklar. Offen ist auch, wie eine Mülltonne am Sonntagmorgen in Gronau-Epe an der Saarstraße in Brand geraten ist. Ein Geschädigter hatte gegen 05.30 Uhr Qualm aus dem Behälter aufsteigen sehen und die Flammen gelöscht. Der Sachschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell